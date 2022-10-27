  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,63 - 18,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu

Ağustosta Antalya’da gözaltına alınan PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu. Terör örgütünden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini anlatan Kunak, ifadesinde Konya’da hızlı tren hattına, Antalya’da ise seralara yapacağı sabotaj eylemlerini itiraf etti. Kunak’ın üzerinde, bir bidon içerisinde 1 kilo 932 gram sülfürik asit ve Antalya il haritası bulundu.

Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
Ekleme: 27.10.2022 - 10:13 Güncelleme: 27.10.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
PKK'nın ağustos ayında Konya ve Antalya'da yapmayı planladığı sabotajlar engellendi. 26 Ağustos'ta Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İnşaatlarda çalışan Ahmet Kumak'ın işçilere PKK propagandası yaptığı ve orman yakabileceği belirtiliyordu. Aynı gün Finike'de gözaltına alınan Kumak'ın yanında 1 kilo 932 gram sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, eylem talimatlarına ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

‘ATEŞİN ÇOCUKLARI'NDAN
Konya'da hızlı tren hattına, Antalya'da seralara sabotaj düzenleyeceğini itiraf eden Ahmet Kumak, talimatları TikTok üzerinden Suriye'deki “Devran Rojhat” kod adlı teröristten aldığını söyledi. 8 Ağustos'ta Devran Rojhat'ın kendisiyle irtibata geçip Antalya'da ev kiralamasını istediğini belirten Kumak, elebaşının “Akdeniz Bölgesi'nde Ateşin Çocukları yapılanmasının sorumlusu olacaksın” dediği bilgisini verdi. Devran'ın gönderdiği videolardan bomba yapmayı öğrenen Kumak, internetten aldığı sülfürik asiti kullanarak hazırlayacağı karışımla önce Kumluca-Finike arasındaki seraları yakacağını anlattı. Kumak, daha sonra da Kemer Jandarma Komutanlığı arkasındaki ormanı, Kundu-Kemer arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ait otelin bulunduğu ormanlık alanla Kepez ve Döşemealtı'ndaki ormanı yakma hazırlığı yaptığını itiraf etti.

Hızlı tren hattına sabotaj
İddianamede ifadesine yer verilen terörist Ahmet Kumak, “Devran Rojhat” kod adlı teröristin kendisine para gönderip Mersin'de tarif ettiği torna atölyesine gitmesini, 7 tane freze yaptırıp 2'sini Konya'da hızlı tren hattına yerleştirmesini istediğini söyledi. 7 Mayıs'ta Konya'da eylem yapılacak yerin konumunun geldiğini anlatan terörist, frezelerden birini Meram'daki tren garına yakın demiryoluna yerleştirdiğini, fotoğrafını çekip elebaşına gönderdiğini belirtti.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve büyüme mesajı!
Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! Terörle mücadele bütçesini yediremediler .
Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Amasya Valiliği: Ümit Özdağ'ın açıklamaları yalan ve iftira
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
Selçuk Tepeli'den hadsiz sözler! 'Zonguldak Valisi kim ya'
CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin
Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı oldu
Bakan Nebati Yunan Bakana tepki gösterdi: Bu yaptığı saygısızlık
Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'nın evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için
Osman Gökçek, 'Meral Akşener aday olacak' demişti. Haklı çıktı...
Beyaz Saray'da Biden-Herzog zirvesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hayallerimiz bir bir gerçek olacak
Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü...
Muharrem İnce'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Terbiyesize bak
Destici'den başörtüsü düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: İYİ Parti referandumu destekleyecektir
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor