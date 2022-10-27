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Eren Abluka Sonbahar-Kış 4 operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli’de 548 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu” başlatıldı.

Ekleme: 27.10.2022 - 09:48 Güncelleme: 27.10.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Eren Abluka Sonbahar-Kış 4 operasyonu başlatıldı!
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 (Tunceli- Ovacık-Mercan) Şehit J.Uzm.Çvş. Burak TORTUMLU Operasyonu" başlatıldı.



Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 548 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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