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Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını açıkladı. Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Ekleme: 27.10.2022 - 17:15 Güncelleme: 27.10.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldıElon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Twitter'ı resmen satın aldığını açıkladı.

Reklamverenlere ithafen yapılan basın açıklamasında Musk, satın alma nedeni olarak düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği dijital bir kent oluşturmayı amaçladığını söyledi ve Twitter'da para kazanmanın öncelikli olmadığını belirtti.

Musk'ın açıklamaları şu şekilde:

'Sevgili Twitter Reklamverenleri

Twitter'ı satın alma konusundaki motivasyonumu paylaşmak için açıklama yapmak istedim.

Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı.

Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.

Şu anda sosyal medyanın daha fazla nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol yankı odalarına ayrılması büyük bir tehlikedir.

Bitmek bilmeyen tıklama arayışında, geleneksel medyanın çoğu, parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için, bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi, ancak bunu yaparken diyalog fırsatı kaybedildi.

Bu yüzden Twitter'ı satın aldım.

Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. Sevdiğim insanlığa yardım etmek için yaptım. Ve bunu alçakgönüllülükle yapıyorum, tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum.

Bununla birlikte, Twitter açıkçası, herhangi bir sonuç olmadan her şeyin söylenebileceği, herkes için özgür bir cehennem ortamı olamaz! Yasalara bağlı kalmanın yanı sıra, platformumuz herkese karşı sıcak ve misafirperver olmalı.

Ayrıca reklamın doğru yapıldığında sizi memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine çok inanıyorum; size varlığından hiç haberdar olmadığınız, ancak sizin için doğru olan bir hizmet, ürün veya tıbbi tedavi gösterebilir.

Bunun doğru olması için, Twitter kullanıcılarına ihtiyaçlarıyla mümkün olduğunca alakalı reklamlar göstermek önemlidir. Alaka düzeyi düşük reklamlar spam'dır ancak alaka düzeyi yüksek reklamlar aslında içeriktir!

Temel olarak Twitter, markanızı güçlendiren ve işletmenizi büyüten, dünyanın en saygın reklam platformu olmayı hedeflemektedir. Bizimle ortak olan herkese teşekkür ederim.

Birlikte olağanüstü bir şey inşa edelim.'
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