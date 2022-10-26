  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,32 - 18,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Apartman aidatı ödemeyenin sayacı sökülemeyecek

Apartman yönetimi, kat malikleri genel kurulunda iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine karar verdi. Yargıtay, kararın yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Ekleme: 26.10.2022 - 10:17 Güncelleme: 26.10.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Apartman aidatı ödemeyenin sayacı sökülemeyecekYıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, kararın yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kat maliklerinden aidatları tahsil edemeyen site yönetimi, genel kurulda ilginç bir karar aldı. Aidatını iki ay ödemeyen site sakinlerinin sıcak su sayacının sökülmesi kararlaştırıldı.

KARAR YASAYA AYKIRI

Kararın yasalara aykırı olduğunu öne süren bir site sakini, 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun “iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine” ilişkin kararın iptaline karar verilmesi için 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Site yönetimi, mahkeme kararına itiraz edince devreye Yargıtay 5. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda şu cümlelere yer verildi;

'Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi.'
İsveç'ten Türkiye’ye terörle mücadele taahhüdü: Tüm şartları yerine getireceğiz
HDP ve İyi Parti Brüksel'de bir araya geldi
Başkan Erdoğan: Spor, barış atmosferinin güçlenmesine katkı sağlıyor
AK Parti'den Yunanistan'ın Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesi yapmasına sert tepki: Kabul edilemez
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti!
Türk televizyonculuğunda ilklerin ismi oldu... Halit Kıvanç kimdir?
Kabaktepe'den İmamoğlu'na üslup tepkisi: Orada 'lan' diye nasıl konuşursunuz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Charles ile görüştü: İş birliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti!
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday
Altılı masanın gizli ortağı HDP resti çekti: Aday belirleme çalışmalarına başladık
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yapılan saldırıya arka çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ekonomi diplomasisi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den 'tahıl koridoru' açıklaması...
Bakan Soylu: Bir PKK'lı teröristi ikna ederek adalete teslim etmek üzere Cezayir'den getiriyoruz
Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar
Biden bu sefer de Beyaz Saray’ın yolunu şaşırdı: Korumaları 'bu taraftan' diyerek uyardı
Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli: İsminde Osmanlı detayı

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli: İsminde Osmanlı detayı

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu