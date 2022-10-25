Endonezya'da kayıp kadın pitonun midesinden çıktı

Endonezya'nın Jambi eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın ormana kauçuk toplamak için gitti ve bir daha geri gelmedi.Jarrah'ın yakınları uzun bir süre kadından haber alamayınca ihbarda bulundu ve bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.Ekiplerin başlattığı arama iki gün boyunca devam etti.Aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton bulundu.Ekipler yılana yaptıkları çeşitli incelemeler sonucu, kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu tespit edildi.Arama ekiplerinde yer alan yetkili kişilerin yaptığı açıklamada,dedi.