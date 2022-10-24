TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan'a geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi.Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti, Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran karşıladı.Şentop'a, ziyaretinde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız, Türkiye-Hırvatistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen eşlik ediyor.Öte yandan Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencileri de karşılamada hazır bulundu.