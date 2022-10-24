Kocaeli’de akaryakıt depolama alanında yangın

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alanda patlamaların olduğu öğrenildi.

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi'ndeki bir plastik imalathanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İmalathanedeki yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler imalathaneden tahliye edilirken, alevler bahçede park halinde bulunan bir araca ve yanındaki bir makine imalatı yapan fabrikaya da sıçradı.Çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.