28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlenmesi planlanan, AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' programına muhalif gazeteciler de davet edildi.Çağlar Cilara, gerçekleşecek olan programa davet edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Yaptığı paylaşımda etkinliğe katılacağını belirten Cilara, 'Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanıyor. Cuma günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı “Türkiye Yüzyılı” programına muhalif gazeteciler de davet edildi.' şeklinde paylaşımda bulundu.Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Cilara diğer bir paylaşımında Ak Parti'den aranarak davet edildiğini belirterek, 'AK Parti'den beni de arayarak davet ettiler. Şimdiye kadar İsmail Saymaz, Özlem Gürses, İlker Karagöz, Yavuz Oğhan, Deniz Zeyrek gibi isimlerin de programa çağrıldığını öğrendim. Anlaşılan AK Parti'nin iletişim stratejisi değişiyor. Bakalım o gün neler yaşayacağız?' şeklinde paylaşımını sürdürdü.ETKİNLİĞE KATILACAĞIMGidip gitmeyeceği merak konusu olan Çağlar Cilara, kararını paylaştığı tweet ile açıkladı.Etkinliğe katılacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Cilara, 'Cuma günü etkinliğe katılacağım. Yayıncılık da bunu gerektirir. AK Partili üst düzey yöneticilerin neredeyse tamamını bir arada yakalama fırsatı varken niye gitmeyeyim? Sorulacak çok soru var. Hem kendi YouTube kanalımda hem de çıkacağım yayınlarda ne gördüysem anlatacağım.' dedi.