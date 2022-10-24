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Almanya'dan geri adım: Yeniden kullanmalıyız

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor. Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan flaş bir doğal gaz açıklaması geldi. Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Ukrayna savaşının ardından Rus Doğalgaz sevkiyatının yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Almanya'dan geri adım: Yeniden kullanmalıyız
Ekleme: 24.10.2022 - 10:22 Güncelleme: 24.10.2022 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Almanya'dan geri adım: Yeniden kullanmalıyız
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan flaş bir doğal gaz açıklaması geldi.

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Ukrayna savaşının ardından Rus Doğalgaz sevkiyatının yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Kretschmer 'Savaş bittiğinde Rusya'dan gelen gazı kullanmalıyız' dedi. Kretschmer'ın sözleri Rusya'ya çağrı ve Almanya'nın Rusya politikasında 'U' dönüşü olarak yorumlandı.

Hasar gören Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının onarılmasını bekleyip beklemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

'Boru hattı gazına ihtiyacımız olacak ve bu da ancak işleyen boru hatlarıyla mümkün.'

Kretschmer, savaşı sona erdirmek için Almanya'nın diğer ülkelere katılarak müzakere edilmiş bir çözüm için bastırması gerektiğini kaydederken, 'Şimdi AB, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya'nın ortak diplomatik çabalarına ihtiyaç var. Bu savaş durdurulmalıdır' dedi.

Bu müzakerelerin otomatik olarak Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını terk etmesine yol açmayacağını söyleyen Kretschmer, 'Ukrayna'nın topraklarının bir metrekaresinden bile vazgeçmesi için tek bir neden yok. Savaş zararları Rusya tarafından tazmin edilmeli, savaş suçlularından hesap sorulmalıdır. Barış görüşmelerine bu tutumla girilmelidir. Avrupa'nın barış görüşmeleri için daha fazla baskı yapması gerekir. Bu meseleleri artık savaş alanında çözmemeliyiz' diye konuştu.

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

‘ŞU ANDA BİR TSUNAMİ OLUŞUYOR'
Ayrıca AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkileri konusunda da kuşkularını dile getiren Kretschmer, 'Yaptırımlar her zaman silah kullanmaktan daha iyidir. Ancak saldırgan üzerinde de gerekli etkiye sahip olmalıdırlar' dedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların Alman ekonomisi üzerindeki etkisi üzerine de net konuşulması gerektiğini kaydeden Kretschmer, 'Şu anda bir tsunami oluşuyor' diye uyardı.

Alternatif gaz tedariki konusuna da değinen Kretschmer, “ABD, Katar ve diğer Arap ülkelerinden sıvılaştırılmış gaz tedariki için uzun vadeli sözleşmelere ihtiyacımız var. Ayrıca Kuzey Denizi'nde nihayet kendi doğal gazımızı geliştirmeliyiz' dedi.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom'un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da Doğal Gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?
Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.
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