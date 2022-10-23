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Silivri'de silahlı çatışma: Komiser yardımcısı şehit oldu

İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan iki kişinin Silivri'de bir adreste saklandıklarının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada iki polis yaralandı. Polise ateş açan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polislerden Komiser Yardımcısı Alim Nar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ekleme: 23.10.2022 - 23:14 Güncelleme: 23.10.2022 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
Silivri'de silahlı çatışma: Komiser yardımcısı şehit olduOlay, saat 18.30 sıralarında Silivri'de meydana geldi. Cinayet zanlısı olarak aranan T. T. ve N. T.'nin saklandığı adresi tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adreste bulunanlar tarafından polise ateş açılması sonucu Komiser Yardımcısı Alim Nar ve polis memuru A. K. yaralandı. Yaralanan polisler Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisle çatışmaya giren T.T, N.T ve C.E isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Silivri'de silahlı çatışma: Komiser yardımcısı şehit oldu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, cinayet olayı şüphelisi T.T ve N.T isimli şahısların bulunduğu tespit edilen Silivri ilçemizdeki bir adrese, bugün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda şahısların ekiplerimize yönelik ateşle karşılık vermeleri sonucu Komiser Yardımcısı A.N. silahla, Polis Memuru A.K. ise düşme sonucu yaralanmıştır. Yaralanan görevlilerimiz ivedilikle hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Personelimize silahlı saldırıda bulunan T.T., N.T. ve C.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.

Silivri'de silahlı çatışma: Komiser yardımcısı şehit oldu

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yaralanan polislerden Komiser Yardımcısı Alim Nar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, 'Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum' ifadelerine yer verdi.
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