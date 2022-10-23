Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Kuşadası'nın Sisam adasına geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen kaçmaya çalışırken yakalandı.Yakalanan düzensiz göçmenleri getirdiği tespit edilen organizatör F.H. yakalanarak gözaltına alınırken diğer organizatör olduğu tespit edilen A.A. ile ilgili yakalama çalışması başlatıldı.Olayda kullanılan 1 adet araç da ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.İHA'nın haberine göre, yakalanan 43 düzensiz göçmen ise işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.