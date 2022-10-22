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Bakan Nebati duyurdu: Balıkçılarımızı destekliyoruz: İşte destek miktarları...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin TL ödeme gerçekleştirilecek." dedi

Ekleme: 22.10.2022 - 11:00 Güncelleme: 22.10.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati duyurdu: Balıkçılarımızı destekliyoruz: İşte destek miktarları...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin TL ödeme gerçekleştirilecek" ifadelerinde bulundu.

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