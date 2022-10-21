Havada rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nın Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmek üzere dün saat 10.10'da İstanbul'dan kalkış yapan TK801 sefer sayılı tarifeli uçağında yolculardan biri rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin memurları tarafından yapılırken 282 yolcusu bulunan ve Atlas Okyanusu üzerinde seyir halindeki Boeing 787-9 tipi THY uçağının pilotu İrlanda Shannon Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Havalimanı itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçağın inişinden kısa bir süre sonra 75 yaşındaki Kolombiyalı yolcunun öldüğü öğrenildi. Uçak gecikmeli olarak seferini tamamladı.