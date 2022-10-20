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O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji tarafından Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’e kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Ekleme: 20.10.2022 - 09:24 Güncelleme: 20.10.2022 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Hakkari ve Şırnak hariç) ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SAKARYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KAYSERİ 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun (Hakkari ve Şırnak hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KARS 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
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