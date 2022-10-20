O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Hakkari ve Şırnak hariç) ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BİLECİK 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıKOCAELİ 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıSAKARYA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu,sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıİZMİR 15°C, 24°CParçalı bulutluMUĞLA 11°C, 24°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 18°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 9°C, 17°CParçalı bulutluÇANKIRI 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıESKİŞEHİR 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıKAYSERİ 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıKASTAMONU 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıSİNOP 17°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıZONGULDAK 14°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.SAMSUN 16°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıTRABZON 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun (Hakkari ve Şırnak hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıKARS 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıMALATYA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutluVAN 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 30°CParçalı bulutluGAZİANTEP 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 18°C, 28°CParçalı bulutluŞANLIURFA 17°C, 28°CParçalı bulutlu