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Beyaz Gazete
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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, ABD'deki gizemli sekiz saatinde hamburger yemeye gittiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun ardından ABD'ye giden Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hamburger yemeye gelmedik" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi
Ekleme: 20.10.2022 - 02:30 Güncelleme: 20.10.2022 - 02:40 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de gazetecilerden habersiz tam sekiz saat ortadan kaybolmuş, bu durum Türk gazetecilerin tepkisine yol açmıştı.

Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Hamburger yemeye gittik diyerek.' demişti.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi

İYİ PARTİ'DEN HAMBURGER ELEŞTİRİSİ

Kılıçdaroğlu'nun hemen ardından ABD'ye giden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, CHP Liderini eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erozan, 'ABD'ye hamburger yemeye gelmedik.' ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi
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