Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı

Sınırlar Kahraman Türk askerine emanet...Zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçik, adeta teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.Son olarak yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 kişi tespit edildi.Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer ikisinin ise PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer 2'sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."