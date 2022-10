Emine Erdoğan Çevre Forumu'nda konuştu...

Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle 'Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek' ana temasıyla Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen Çevre Forumu'nun kapanış oturumunda konuştu.Forumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, AA'nın çevre konularına büyük bir hassasiyetle yaklaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.Ajansın yakın bir zamanda 'Çevre Editörlüğü' kurarak bu gayretlerini artırmasını takdirle karşıladığını dile getiren Erdoğan, program için AA ailesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.Erdoğan, iklim değişikliğinin insanlığın ortak tecrübesi, ortak meselesi ve ortak kaderi, 7,5 milyar insanı ve tüm canlı yaşamını doğrudan etkileyen hayati bir mesele olduğunu söyledi.Tüm dünyanın içine girdiği bu çıkmazın küresel dayanışmayla aşılabileceğini vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:'Çevre sorunlarının çözümünde medyanın apayrı bir rolü ve önemi var. Kitle iletişim araçlarının, insanların duygu ve düşünce dünyaları üzerindeki etkisi gün geçtikçe daha da artıyor. Öyle ki hayatımızın her alanı, medyanın rehberliğiyle şekilleniyor. Bir araştırmaya göre, insanlar küresel ısınma haberini ayda sadece 1 kez alıyor. Aynı araştırma, büyük haber kanallarının geçen sene iklim değişikliği konusuna yıl boyunca yalnızca 142 dakika ayırdığını söylüyor. Geleceğimiz, bu konunun anlaşılmasına bağlıyken medyada bu kadar az yer alması gerçekten çok üzücü. Hayatta önem verdiğimiz konuları, karşımıza gelme sıklığına göre belirliyoruz. Bilgimizin olmadığı konular, hepimiz için yok hükmünde kalıyor.''TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK BAŞARISI YURT DIŞINDA ÇOK FAZLA TAKDİR GÖRÜYOR'İklim değişikliğinin daha çok bilimsel bir çerçevede ele alındığını, bu dilin erişilebilir olmadığını işaret eden Erdoğan, 'Aynı şekilde, iklim değişikliği etkilerinin küresel bir ölçekte haberleştirilmesi de insanların konuyla bireysel bir bağ kurmasını engelliyor. İklim değişikliğini sıklıkla kutuplarda eriyen buzullarla ilişkilendirmek, insanların meseleyi sahiplenmesinin önüne geçiyor. O yüzden bu konunun yerelleştirilmesi ve yakınlaştırılması, insanların vicdanlarıyla doğrudan konuşabilmek için çok önemli.' değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, 2017'de başlattıkları Sıfır Atık Projesi'nin her aşamasında bu gerçeğe defalarca şahit olduğunu dile getirerek 'Projenin başladığı ilk andan itibaren 7'den 70'e herkesle ortak bir dil konuştuk. Medeniyetimizin çevre kültürü kodlarına başvurduk. Ve ne mutlu ki halkımız da projeye büyük bir özveriyle sahip çıktı. Türkiye'nin 'Sıfır Atık' başarısı, bu yönüyle yurt dışında çok fazla takdir görüyor.' ifadesini kullandı.'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EL BİRLİĞİYLE ÇÖZEBİLECEĞİMİZ BİR SORUN'Emine Erdoğan, dünyada son 20 yılda yaklaşık 7 bin 500 büyük doğal afet gerçekleştiğine, dolayısıyla iklim değişikliğinin de gündeme en çok felaketlerle geldiğine dikkati çekti.Uzmanların, iklim değişikliğinin çocukların ruhsal sağlığında olumsuz etkilere yol açtığında hemfikir olduklarını aktaran Erdoğan, küçüklerin afetler nedeniyle yoğun stres, kaygı ve korku gibi baş etmesi zor duygular yaşadıklarını ifade etti.Erdoğan, büyüklerin de afetlerden ve afet ihtimaline bağlı stres bozukluklarından paylarını aldıklarını dile getirerek şöyle devam etti:'O nedenle, konuyu ele alırken karşısında çaresiz olduğumuz izlenimi veren söylemlerden kaçınmalıyız. Bilakis 'iklim değişikliğinin el birliğiyle çözebileceğimiz bir sorun olduğu' mesajına sıklıkla vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yapmamız gereken, istisnasız herkesi iklim değişikliğini tersine çevirmede bir çözüm merkezi olduğuna ikna etmektir. Hayatlarımızı 'Sıfır Atık' felsefesiyle dönüştürmenin yöntemlerini gösteren eğitici programlarla insanlara ulaşmak çözüme büyük katkı sunar. Bunun yanında, çevre dostu yaşantıların, kendi kültürümüzdeki izlerini takip edebilir, bu değerleri yeniden gün yüzüne çıkarabiliriz. Yani hedefimiz gönülleri kazanmak ve insanlara önemli bir misyonun parçaları olduklarını hissettirmek olmalı.''SIFIR ATIK TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAMIZ İÇİN BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP GELDİ'Türkiye'nin çevre konularında küresel bir aktör olduğunun altını çizen Erdoğan, hükûmetin Paris Anlaşması'nı onayladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefini açıkladığını ve 'Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ettiğini anımsattı.Emine Erdoğan, 2017'de başlattıkları 'Sıfır Atık Projesi'nin tüm hedeflerini vaktinden önce gerçekleştirdiğini işaret ederek şunları kaydetti:'Sıfır Atık Mavi' ile projemizi çok daha ileri boyutlara taşıdık. İcraatlerimiz çok önemli uluslararası ödüllere mazhar oldu. Memnuniyetle ifade ediyorum ki 'Sıfır Atık' tecrübemizi paylaşmamız için birçok ülkeden talep geldi. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler 77. Kurulu sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile 'İyi Niyet Beyanı' imzaladık ve tüm ülkelerin imzasına açtık. Kısa bir sürede, 20'den fazla 'first lady', bakan ve uluslararası kuruluş temsilcisi imzalarını attılar. Tüm bunlar, ülkemiz için iftihar sebebidir. İnsanlığa büyük bir hizmettir. Dünyaya 'ortak evimiz' nazarıyla bakan ülkemizin, bu konudaki başarılarının medyada daha çok yer almasını diliyorum.'Katılımcılara her daim güzel haberler aldıkları bir dünya dileyen Erdoğan, forumun insanlığın esenliğine katkı sağlamasını temenni etti.EMİNE ERDOĞAN, ÇEVRE FORUMU ÖZEL ÖDÜLLERİ'Nİ TAKDİM ETTİErdoğan, konuşmasının ardından, haber ajansları arasında iklim ve çevre haberciliği konusunda öncülüğü dolayısıyla İspanyol Haber Ajansı (EFE) İklim Direktörü Arturo Larena ile kariyeri boyunca iklim değişliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleye katkıları dolayısıyla eski Norveç İklim ve Çevre Bakanı, eski BM Çevre Programı Direktörü Erik Solheim'a Çevre Forumu Özel Ödülleri'ni takdim etti.AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz de Emine Erdoğan'a tamamı geri dönüşüm parçalarından yapılan fotoğraf makinesi hediye etti.Ayrıca fuayede Çevre Forumu kapsamında AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'un Marmara Denizi'nde dalış yaparak atık topladığı görüntüleri izleyen Erdoğan'a, Karagöz gerçekleştirilen deniz temizliği etkinliğiyle ilgili bilgi verdi.