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Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Tarımda 2022 yılı mazot ve gübre desteği ile 2023 yılı sertifikalı tohum destek miktarları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçilere yönelik destek ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu. Buna göre, hububatta mazot ve gübre destekleri Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek.

Ekleme: 20.10.2022 - 11:12 Güncelleme: 20.10.2022 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik
'2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçilere yönelik temel girdi destek ödemelerinin öne çekilerek sistem değişikliğine gidildiğini açıkladı. Kirişci, '2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır. Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek.' dedi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ARTTI
Alan bazlı destekler kapsamında “2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

HANGİ ÜRÜNE KAÇ LİRA ÖDENECEK
Arpa, buğday çavdar, tritikale ve yulaf için 121 TL, aspir için 97 TL, kolza (kanola) için 109 TL, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 96 TL, kuru soğan, yaş çay ve zeytin için 84 TL, kütlü pamuk ve çeltik için 271 TL, patates ve soya için 146 TL, yağlık ayçiçeği için 109 TL yem bitkileri için 115 TL, dane mısır, fındık ve diğer ürünler için 83 TL ve nadasa bırakılan üretim alanları için gübre desteği hariç olmak üzere 38 TL ödenecek.

EN YÜK ARTIŞ PAMUK VE ÇELTİKTE
Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik
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