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Pendik-Sabiha Gökçen Metro açılışı sonrası ilk sürüş: Başkan Erdoğan vatman koltuğunda!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Metro hattının hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, açılış sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı. Günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi ile bugün hizmete başlayan metro Türkiye'nin 3., Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda kolaylık sağlayacak.

Ekleme: 2.10.2022 - 19:38 Güncelleme: 2.10.2022 - 19:47 / Editör: Ozge Selin
Pendik-Sabiha Gökçen Metro açılışı sonrası ilk sürüş: Başkan Erdoğan vatman koltuğunda!
İstanbul trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların havalimanına ulaşımını kolay hale getirmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinesi ile Kadıköy - Tavşantepe Metro hattına 4 durak daha eklenerek 7,4 km uzatılarak eylül ayında tamamlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu'nda gerçekleştirilen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, bu metro hattının hayırlı olmasını diledi.

Pendik-Sabiha Gökçen Metro açılışı sonrası ilk sürüş: Başkan Erdoğan vatman koltuğunda!

BAŞKAN ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNDA!

Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni sonrası vatman koltuğuna oturan Başkan Erdoğan, bir süre metroyu kullandı.

İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava Ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika oldu.

Pendik-Sabiha Gökçen Metro açılışı sonrası ilk sürüş: Başkan Erdoğan vatman koltuğunda!

AKTARMA NOKTALARI

Ünalan durağından metrobüse, Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray'a, Kadıköy durağından ise vapurlara geçiş yapılabilecek.

Pendik-Sabiha Gökçen Metro açılışı sonrası ilk sürüş: Başkan Erdoğan vatman koltuğunda!

10 DAKİKA SÜRECEK

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy - Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Çamlıca - Kurtköy arası seyahat süresi 45 dakika, Çamlıca - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 48 dakika, Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika oldu.

M4 Kadıköy - Tavşantepe metro hattı, Fevzi Çakmak istasyonunda, M10 Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı hattı ile birleşti.

Metro, Türkiye'nin 3., Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda kolaylık sağlayacak.

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