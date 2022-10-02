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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir polis şehit oldu

MSB, El Bab Üs Noktasında düzenlenen güdümlü hava saldırısında Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit olduğunu duyurdu. Şehidin acı haberi ailesine ulaştı.

Ekleme: 2.10.2022 - 13:10 Güncelleme: 2.10.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir polis şehit olduTokat'a şehit ateşi düştü...

Kahraman Mehmetçik operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi. El Bab Üs Noktasında teröristler tarafından güdümlü füze saldırısı düzenlendi.

Bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gece saatlerinde yapılan saldırıda sonucu Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 'Şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, dileriz. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

Acı haber ailesine ulaştı
34 yaşındaki şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki baba ocağı ulaşırken, eşinin ve çocuklarının ise Samsun'da yaşadığı belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir polis şehit oldu

Cenaze töreninin ardından memleketine uğurlandı
Şehit Çalışgan'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törende saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çalışgan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.

Ali Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Erenler Şehitliği'nde defnedilecek.

'Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı'
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi:

'Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat Bölgesi'nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü.' denildi.

Bakan Soylu taziye mesajı yayınladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da resmi hesabından taziye mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

'Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; El Bab'da, Ribat-2 Üs Noktası'nda Şehit düşen Kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum...'
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