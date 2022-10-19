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Kocaeli'de gazeteci evinde ölü bulundu

Su faturası bırakmak için gittiği evin kapısının altından su aktığını fark eden sayaç görevlisi, durumu çevredekilere aktardı. Eve giren vatandaşlar 67 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı.

Ekleme: 19.10.2022 - 17:05 Güncelleme: 19.10.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de gazeteci evinde ölü bulundu
Kocaeli Körfez ilçesinde yaşanan olay görenleri şaşırttı.

İki katlı binanın 1'inci katında yaşanan olayda, belediye görevlisi su faturası bırakmak için 67 yaşındaki gazeteci Cenap Elmas'ın kapısına geldi.

Bu sırada kapı zilini çalan şahıs, evin içinden dışarıya doğru su aktığını fark etti.

Sayaç görevlisi ve komşular eve girdi

Durumun Elmas'ın komşularına haber verilmesinin ardından vatandaşlar bir şekilde eve girmeyi başardı ve Cenap Elmas'ın hareketsiz bir şekilde mutfak tezgahında yattığı görüldü.

Mutfak musluğunun açık kaldığı için evi su bastığını fark eden komşular olaya müdahale edip sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Elmas'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı

Polis ekipleri Elmas'ın ölü bulunduğu evde geniş çaplı inceleme için harekete geçti.

Gazeteci Elmas'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, Elmas'a belediye tarafından günlük olarak sıcak yemek bırakıldığı, son bırakılan yemeğin eve alınmadığı ve kapısının önünde durduğu görüldü.
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