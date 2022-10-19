İzmir'de sahte içki operasyonu: 4 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte etil alkol ve içki üreten kişilere yönelik operasyon düzenlendi.DHA'nın haberine göre 46 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; sahte olduğu belirlenen 24 ton 441 litre etil alkol, çeşitli türlerde 950 litresi açık, 1379 litresi şişelenmiş içki, 3 bin 880 fotokopi TAPDK bandrolü, 4 bin 380 içki şişesi kapağı, 7 bin 737 adet boş şişe, 30 bin 844 sahte etiket ve 52 litre içki aroması ele geçirildi.Toplam 72 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.