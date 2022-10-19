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Eski tip ehliyetleri değiştirme süresi uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren iki yıl süreyle uzatıldığını açıklandı.

Ekleme: 19.10.2022 - 20:53 Güncelleme: 19.10.2022 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Eski tip ehliyetleri değiştirme süresi uzatıldıİçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

- Eski ehliyet belgesi

- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

-1 adet biyometrik fotoğraf,

-Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi, Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).
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