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Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 dakikalık karanlık' başlıklı haberlere yalanlama: Her şey dakika dakika kayıt altında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Amasra'daki maden kazasıyla ilgili yer alan "Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık" başlıklı haberleri yalanladı. Bakanlık yaptığı açıklamada, herhangi bir karanlık noktanın olmadığını ve patlamanın meydana geldiği 18.10'a kadar verilerin dakika dakika kayıt altına alındığı açıkladı.

Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 dakikalık karanlık' başlıklı haberlere yalanlama: Her şey dakika dakika kayıt altında
Ekleme: 19.10.2022 - 19:11 Güncelleme: 19.10.2022 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 dakikalık karanlık' başlıklı haberlere yalanlama: Her şey dakika dakika kayıt altında
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu haberde geçen ifadeler üzerine açıklama yapılma ihtiyacı duyulduğunu bildirildi.

Bazı haberlerde Bakan Fatih Dönmez'e dayandırılarak madende 15 dakika veri akışının olmadığını yönünde iddialara yer verildiğinin hatırladığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak mevcut veriler incelendiğinde patlamanın meydana geldiği 18.10'a kadar veri akışı dakika dakika kayıt altındadır. Dün de Sayın Bakanımız TBMM'de yapmış olduğu bilgilendirmede, 'Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde saat 18.05'te ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. 18.09'daki son kayıt ise havadaki metan oranını yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir' şeklinde ifade etmiştir."

Kazayla ilgili bütün bilgi ve belgelerin denetime tabi olduğunun ve soruşturmayı yürüten resmi makamlarla paylaşıldığının aktarıldığı açıklamada, "Bütün birimler, bilirkişiler bu kayıtları tek tek değerlendirecektir. Bilerek ya da bilmeyerek yapılan bu ve benzeri haberler hassasiyetle yürütülen sürece zarar vermekte, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaktadır.Bir kez daha Amasra’daki kazada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz." ifadelerine yer verildi.
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