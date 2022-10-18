İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul’da 85 düzensiz kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Zeytinburnu İlçesi'nde 'Göçmen Kaçakçılığı' uygulaması yaptı. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde 85 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlerin gözaltına alındığı sekiz farklı ikametin sahibine 'Günübirlik Kiralama' suçundan ötürü idari işlem yapıldı. Yakalanan 85 düzensiz kaçak göçmenle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldığı vurgulandı.