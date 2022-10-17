  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,09 - 18,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü!

Rusya'nın Yeysk kentinde yerleşim yerine uçak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı Su-34 tipi savaş uçağının eğitim sırasında düştüğünü belirtti.

Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü!
Ekleme: 17.10.2022 - 19:57 Güncelleme: 17.10.2022 - 20:04 / Editör: Ozge Selin
Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü!
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk şehrinde bir askeri uçak, yerleşim bölgesine düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşme nedeninin kalkış sırasında meydana gelen bir motor arızası olduğu belirtildi.

Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından patlamaya bağlı yangın çıktı.

Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü!

Pilotlar kendini fırlatarak kurtuldu

Rusya Savunma Bakanlığı pilotların kendini fırlatarak kazadan kurtulduğunu açıkladı.
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi kabul edildi
Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü!
Yunanistan'ın fotoğraflı algılarına İçişleri Bakanlığından gerçek görüntülerle yanıt: Çaresizliğinizin farkındayız
Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatini açıklayamayan CHP soruyu soran gazeteciyi suçladı: Bu gazetecilik değil ayıptır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bartın'daki maden faciasıyla ilgili önemli açıklama: Bütün boyutlarıyla açığa çıkarılacak
Ankara'da ulaşım krizi: Özel halk otobüsleri kontak kapattı!
Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı...
3 ay önce açılan Halk Ekmek Fabrikası çalıştırılmıyor!
AK Parti yarın maden kazası ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını önerecek
İBB'nin metro inşaatı şantiyesi görüntülendi: 60 işçinin yemek yediği yemekhanede su elektrik ve temizlik yok
Eski Yunan Bakan'dan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
'Şimşek' süpersonik uçağa dönüşüyor
Başörtüsü için anayasa teklifinde yeni gelişme! Bakan Bozdağ duyurdu
Eski HDP Milletvekili Güven'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar: Göçmenlerin kıyafetlerine bile el koyuyorlar
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Başkan Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı! NYT kapalı kapılar ardındaki tartışmayı yazdı! Salon buz kesti...
Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor