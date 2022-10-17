Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü!
Rusya'nın Yeysk kentinde yerleşim yerine uçak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı Su-34 tipi savaş uçağının eğitim sırasında düştüğünü belirtti.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk şehrinde bir askeri uçak, yerleşim bölgesine düştü.
Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşme nedeninin kalkış sırasında meydana gelen bir motor arızası olduğu belirtildi.
Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından patlamaya bağlı yangın çıktı.
Pilotlar kendini fırlatarak kurtuldu
Rusya Savunma Bakanlığı pilotların kendini fırlatarak kazadan kurtulduğunu açıkladı.