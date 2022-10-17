Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü!

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk şehrinde bir askeri uçak, yerleşim bölgesine düştü.Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşme nedeninin kalkış sırasında meydana gelen bir motor arızası olduğu belirtildi.Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından patlamaya bağlı yangın çıktı.Rusya Savunma Bakanlığı pilotların kendini fırlatarak kazadan kurtulduğunu açıkladı.