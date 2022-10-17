Evde tek bırakılan çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Tavşanlı Mahallesi 95'nci sokakta bir binanın 4'ncü katında koruyucu bir ailenin baktığı ileri sürülen 3 yaşındaki Barış Can isimli çocuk iddiaya göre evde bir süreliğine tek başına bırakıldı.Evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.CANSIZ BEDENİ BULUNDUOlay yerine gelen ve daireye giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaşındaki Barış Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangının çıkış sebebi hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.