Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor... 91 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 7-13 Ekim tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.234 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ"Türkiye göçü yönetiyor" etiketiyle yapılan videolu paylaşıma göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 5 bin 838 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 234 bin 585 oldu.DÜZENSİZ GÖÇLE ETKİN MÜCADELEAynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 4 bin 689 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden, bin 901'i Afganistan, 93'ü Pakistan ve 2 bin 695'i' diğer uyruklardan olmak üzere toplam 4 bin 689'nun diğer uyruklardan olduğu belirtildi.91 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİDüzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri de Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla aralıksız sürüyor. Sadece 7-13 Ekim tarihleri arasında, 866 Afganistan, 389'u Pakistan ve 1005'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 260 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Böylece 2022 yılı içeresinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 91 bin 619'a ulaştı.Ayrıca geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısının 17 bin 840 olduğu bildirildi. Bunların da 3 bin 850'nin Afganistan uyruklu, 4 bin 749'nun Pakistan uyruklu, 9 bin 241'nin de diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.