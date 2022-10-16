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İyi Parti heyeti, ABD'ye gitti

CHP’nin ardından İyi Parti’de ABD yollarına düştü. Ziyaretin gerekçesi olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde tespit edilen sorunların masaya yatırılması gösterildi.

İyi Parti heyeti, ABD'ye gitti
Ekleme: 16.10.2022 - 15:45 Güncelleme: 16.10.2022 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti heyeti, ABD'ye gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’ye gidip icazet aldı, sıra İyi Parti’ye geldi.

İyi Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İyi Parti heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye hareket etti.

Heyet, ABD'de değişik seviyelerdeki muhatapları ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yapacak.

‘Türk-Amerikan ilişkilerinde sorun tespit ettik’
Ziyaret öncesi Milliyet’e konuşan İyi Partili Erozan, görüşmelerde Türk-Amerikan ilişkilerinde 13 başlıkta sorun tespiti yaptıklarını, bunların çözüm yollarını ve müstakbel iktidarlarında ABD ile daha sağlıklı bir ilişki kurabilmenin yollarının ele alınacağını söyledi.

Washington'daki Türk Festivali'ne de katılacak olan heyet, Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

“Tamamen tesadüf”
Erozan, bu ziyaretin önceden planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ancak bugünlere fırsat bulabildiklerini kaydetti.

Ziyaretin Kılıçdaroğlu'nun gezisinin hemen akabinde gerçekleşmesi konusunda ise Erozan, "İki ziyaret arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen tesadüf." dedi.

Erozan: Biden ile görüşmeyeceğiz
ABD'de hangi muhataplarla ve neleri görüşeceklerine ilişkin sorulara ise Erozan, “Biden ile görüşmeyeceğiz, herkes emin olsun” şeklinde yanıt verdi.

Erozan, “Bu ziyaretimizin amacı Türkiye ile ABD ilişkilerinin müstakbel iktidarımızda daha sağlıklı yürütülmesine yöneliktir.” dedi.

8 ay önce de planlandı
Bundan yaklaşık 8 ay önce İyi Parti, ABD'ye bir heyet göndermeyi planlamış ancak daha sonra bundan vazgeçilmişti.

İptalin İyi Parti'nin Orta Doğu projesinin mimarı olarak bilinen Henri Jak Barkey ile görüşmek istememesinden kaynaklandığı öne sürülmüştü.

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