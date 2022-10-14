Provokasyon ittifakı! CHP ve HDP'li vekiller maden patlaması üzerinden siyaset devşirdi .

Bartın’ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elim olayı fırsat bilen muhalefet temsilcileri, yaşanan patlama üzerinden AK Parti hükümetini hedef aldı. HDP'li Musa Piroğlu, "Ülkeyi işçi mezarlığına çevirdiler. Servetlerini ve büyümeletini işçinin kanı üzerinden sağlıyorlar." ifadelerini kullanırken, HDP'li Murat Çepni ise, "AK Parti ekonomisi işçilere yarattığı cehennemle büyüyor!" dedi. CHP vekili Tahsin Tarhan ise, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklamalarını görmezden gelerek, olay yerine hareket eden bakanları hedef alıp, "Ne zaman açıklama yapacaksınız? Resmi bilgi olmayınca, tevatür artıyor." paylaşımını yaptı. .

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Bartın Valisi Nurtaç Arslan yaptığı açıklamada, -300 kotunda 44 kişinin, -350 kotunda da 5 kişinin bulunduğunu, 8 kişinin ise kendi imkanlarıyla kurtarıldığını duyurdu.Madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılırken, ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye intikal etti.CHP VE HDP MADEN KAZASINDAN SİYASET DEVŞİRDİElim olayı fırsat bilen muhalefet temsilcileri, yaşanan patlama üzerinden AK Parti hükümetini hedef aldı.HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, 'Ülkeyi işçi mezarlığına çevirdiler. Servetlerini ve büyümeletini işçinin kanı üzerinden sağlıyorlar.' ifadelerini kullanırken, HDP İzmir vekili Murat Çepni ise, 'AK Parti ekonomisi işçilere yarattığı cehennemle büyüyor!' dedi.CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklamalarını görmezden gelerek, olay yerine hareket eden bakanları hedef alıp, 'Ne zaman açıklama yapacaksınız? Resmi bilgi olmayınca, tevatür artıyor.' paylaşımını yaptı.