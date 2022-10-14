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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, su tarifesi açıklaması

Su tarifelerine indirim kararının kabul edilmesinin ardından ASKİ'nin iflas edeceği ve et desteğinin kesilmesine ilişkin konuşan Özcan, "Et desteği AK Partili belediyeler tarafından yapılacak" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, su tarifesi açıklaması
Ekleme: 14.10.2022 - 15:35 Güncelleme: 14.10.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, su tarifesi açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde su tarifesine yönelik indirim kararına ilişkin tartışmalar devam ediyor…

Meclis'te AK Parti grubunun su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesini, ayrıca tarifeyle ilgili 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasını istedi.

Su ücretlerine AK Partili üyelerin önergesi ile verilen yüzde 50 indirim teklifinin kabul edilmesi ile ABB, SMS ile Ankaralı vatandaşlara şu mesajı iletti:

'ASKİ iflas bayrağını çekmiştir'
“Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir. Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılamayacaktır. Türkiye'de ilk kez yapılan ve her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecek.”

ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceğinin iddia edilmesi ve et desteğinin kesilmesinin bildirilmesi üzerine, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada et desteğinin AK Partili belediyeler tarafından verilmeye devam edeceğini belirten Özcan, ABB'nin algı siyaseti yürüttüğünü söyledi.

AK Partili 19 ilçe belediyesine seslendi
Özcan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Sizlerin de bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti grubumuzun teklifi ile Ankara'da suya yüzde 50 indirim yaparak Sayın Yavaş ve yönetiminin yaptığı yüzde 400'e yakın zam yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Fakat her konuşmasında suyun Allah'ın bir lütfu ve nimeti olduğunu söyleyerek Ankaralıya suyu en ucuza kullandıracağını söyleyen Mansur Yavaş, alınan yüzde 50 kararını veto ederek yeniden meclise gönderdi.

Bu ayki Meclis toplantımızda AK Parti ve MHP grubu ile birlikte indirim kararı yeniden kabul edildi. Bu kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi yine akla ziyana gelmeyecek bir mesajla ASKİ'nin iflas edeceğini, bundan sonra et yardımlarının yapılamayacağının vurgusunu yaptı. Vatandaşlarımız müsterih olsun. AK Partili belediyelerimiz, bugüne kadar olduğu gibi sosyal yardımlar konusunda hiçbir mazerete üretmeden vatandaşımızın yanında oldu, olmaya da devam edecek. Ankara'daki 19 AK Partili ilçe belediyelerimize buradan sesleniyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin et desteğinde bulunduğu tüm hanelere, hiçbir hane ayrımı gözetmeksizin bundan sonra et desteğini sizler vereceksiniz.

“Her projesine bir mazeret üreten Sayın Yavaş, yeni bir algı oluşturmak istedi”
Halihazırda yapmış olduğumuz çiftçilerimize tohum desteği, mazot desteği, engelli kardeşlerimize yapılan sosyal yardımlar ve burada sayamayacağım birçok yardımı yapmaya devam edeceğiz.

AK Partili belediyeler mazeret üretmez, iş yapar.

Sevgili hemşerilerim asıl ne mesele ne biliyor musunuz? Aradan geçen 3 buçuk senede her sözüne her projesine bir mazeret üreten Sayın Yavaş, yeni bir algı oluşturmak istedi. Ama algısı tutmadı, duvara tosladı.

Son olarak şunu da söylemek isterim; Sayın Yvaş ve CHP yönetimi her işte olduğu gibi bunu da eline yüzüne bulaştırdı. Ankaralı vatandaşlar müsterih olsun. AK kadrolar görevinin başında.”
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