Nisa Mihriban bebekten acı haber!
İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S.'ye 'terk' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Anne Ebru S. ise 'Nisa Mihriban' bebeğin tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini söyledi.
İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S.'ye 'terk' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Anne Ebru S. ise 'Nisa Mihriban' bebeğin tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini söyledi.