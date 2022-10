Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi Pensilvanya üzerinden kara yolunu seçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların odağındaki ABD turu devam ediyor.İlk olarak Massachusetts eyaletinde Boston şehrindeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü (MIT) ziyaret eden Kılıçdaroğlu burada bilim insanları ile bir araya geldi.Daha sonra komşu eyalete geçen CHP lideri, New York Manhattan'da temaslarda bulundu.Kılıçdaroğlu'nun programına göre hava yolu ile Washington, DC'ye geçmesi planlanırken hava yolundan vazgeçildi.Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Habertürk yazarı Oray Eğin, CHP liderinin 8 saat ortadan kaybolduğunu öne sürdü.Kılıçdaroğlu'nun Boston'un ardından tarifeli uçakla başkente geçeceğinin bilindiğini ancak son dakika kararıyla uçak biletini yakarak karayolunu tercih ettiği bilgisini paylaşan Eğin, 'Türkiye'yi yönetme iddiasındaki bir lider gezisi üzerine epey spekülasyonlar yapılan ABD gibi bir yerde en azından sekiz saat ortadan kayboluyor' ifadelerine yer verdi.New York'taki temaslarını bitiren Kılıçdarolu kara yolu kullanarak Pennsylvania'yı geçerek Washington'a geldi.Kılıçdaroğlu'nun programındaki bu değişiklik için bir açıklama yapılmazken 8 saat süren başkent yolculuğunda farklı ziyaretlerde bulunup bulunmadığı sorusu da akıllara geldi.Sekiz saatin sonunda Washington'a ulaşan Kılıçdaroğlu, burada John Hopkins Üniversitesindeki temaslarına başladı.Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki programlarına sadece beraberinde götürdüğü gazetecileri aldığı öğrenildi. New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazeteciler, CHP liderinin katıldığı görüşme ve etkinliklere katılamadı. Programlara alınmayan isimler arasında olan NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay ve Hürriyet Gazetesi'nin New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, CHP liderinin bu kararına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.20 gazetecinin dışarıda kaldığı bilgisini paylaşan Razi Canikligil, 'Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar' sözleriyle tepkisini dile getirdi.Hüseyin Günay ise paylaşımında 'Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Görüşmelere/etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor' ifadelerine yer verdi.