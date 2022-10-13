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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi Pensilvanya üzerinden kara yolunu seçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kayboldu. Türk gazetecilerin tepkisine yol açan gelişme sır perdesini korurken, sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve kullandığı güzergahta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı Pensilvanya'dan geçtiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi Pensilvanya üzerinden kara yolunu seçti
Ekleme: 13.10.2022 - 11:29 Güncelleme: 13.10.2022 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi Pensilvanya üzerinden kara yolunu seçti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların odağındaki ABD turu devam ediyor.

İlk olarak Massachusetts eyaletinde Boston şehrindeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü (MIT) ziyaret eden Kılıçdaroğlu burada bilim insanları ile bir araya geldi.

Daha sonra komşu eyalete geçen CHP lideri, New York Manhattan'da temaslarda bulundu.

Plan gazetecilerle Washington'a uçmaktı
Kılıçdaroğlu'nun programına göre hava yolu ile Washington, DC'ye geçmesi planlanırken hava yolundan vazgeçildi.

Sekiz saat ortadan kayboldu
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Habertürk yazarı Oray Eğin, CHP liderinin 8 saat ortadan kaybolduğunu öne sürdü.

Uçak biletini yaktı
Kılıçdaroğlu'nun Boston'un ardından tarifeli uçakla başkente geçeceğinin bilindiğini ancak son dakika kararıyla uçak biletini yakarak karayolunu tercih ettiği bilgisini paylaşan Eğin, 'Türkiye'yi yönetme iddiasındaki bir lider gezisi üzerine epey spekülasyonlar yapılan ABD gibi bir yerde en azından sekiz saat ortadan kayboluyor' ifadelerine yer verdi.

Pennsylvania üzerinden karadan gitti
New York'taki temaslarını bitiren Kılıçdarolu kara yolu kullanarak Pennsylvania'yı geçerek Washington'a geldi.

Kılıçdaroğlu'nun programındaki bu değişiklik için bir açıklama yapılmazken 8 saat süren başkent yolculuğunda farklı ziyaretlerde bulunup bulunmadığı sorusu da akıllara geldi.

Sekiz saatin sonunda Washington'a ulaşan Kılıçdaroğlu, burada John Hopkins Üniversitesindeki temaslarına başladı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi Pensilvanya üzerinden kara yolunu seçti

PROGRAMLARINA YALNIZCA YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLERİ ALDI
Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki programlarına sadece beraberinde götürdüğü gazetecileri aldığı öğrenildi. New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazeteciler, CHP liderinin katıldığı görüşme ve etkinliklere katılamadı. Programlara alınmayan isimler arasında olan NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay ve Hürriyet Gazetesi'nin New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, CHP liderinin bu kararına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

'SONRA DA 'YANDAŞ MEDYA' TERİMİNİ DİLLERİNDEN DÜŞÜRMÜYORLAR'
20 gazetecinin dışarıda kaldığı bilgisini paylaşan Razi Canikligil, 'Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Hüseyin Günay ise paylaşımında 'Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Görüşmelere/etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor' ifadelerine yer verdi.
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