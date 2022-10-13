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Dezenformasyonla mücadele yasalaştı: 40 maddelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Dezenformasyonla mücadele yasalaştı: 40 maddelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ekleme: 13.10.2022 - 23:45 Güncelleme: 13.10.2022 - 23:51 / Editör: Ozge Selin
Dezenformasyonla mücadele yasalaştı: 40 maddelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre TCK'ya 'halkın yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu' eklenecek, söz konusu madde 1-3 yıl hapis cezası öngörüyor.

HAPİS CEZASI İSTENEBİLECEK

TCK'ya 'halkın yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu' eklenecek. Yapılan değişiklikle söz konusu suçu işleyenler için 1 ila 3 yıl arası hapis cezası istenebilecek.

29. MADDE NEDİR?

29. maddenin bünyesine dahil edileceği Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesi şöyle:

'Kanunlara uymamaya tahrik... Madde 217- (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.'

KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunda 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ancak üzülerek görüyoruz ki bu yasa ile ilgili sosyal medya platformlarında; nefret söylemi, dezenformasyon, manipülasyon, hakaret ve yalan içerikler çığ gibi büyüyor.

Vatandaşlarımız için daha temiz ve güvenli bir internet tesis etmeliyiz, bu en önemli görevimiz.

Bu noktada 5651 sayılı kanunda yapılan bazı değişiklikleri sizinle paylaşmak istiyorum.

- Katalog suçlarına yönelik içeriklerde yer sağlayıcı bakımından yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıp suçla mücadele kapsamı genişletilecek.

- Küresel sosyal ağlar, muhataplık ilişkisi güçlendirmek için yerleşik bir Türk vatandaşı ya da Türkiye'de şube niteliği olan tüzel kişilik eliyle temsilcilik faaliyetini yürütecek.

- Sosyal ağlar, düzenli olarak BTK ya raporlar gönderecekler.

İçeriklerine ilişkin kullandıkları algoritmalara, etiketlere, reklam ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgilere yer verecekler.

- Sosyal ağlar, kullanıcıların platformu eşit ve tarafsız kullanmalarını sağlamakla yükümlü olacak ve buna ilişkin tedbirleri BTK'ya raporlayacak.
- Sosyal ağlar kullanıcılara, önerilen içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme imkanı sunacak.

- Kullanıcılar kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma imkanına kavuşacaklar.

- Sosyal ağlar, çocukların platformu kullanırken tehlikeli ve zararlı içeriklerle karşılaşmasını engelleyici tedbirleri alacak.

- Platformu kullanan çocukların güvenli bir şekilde vakit geçirmesi için gerekli ayrıştırılmış hizmeti sunacak.

- Sosyal ağlar verdikleri reklamlara ilişkin; içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgileri, oluşturacağı reklam kütüphanesi aracılığıyla kendi sitesinde yayınlayacak.

- Sosyal ağlar, BTK tarafından kullanıcı haklarının korunması için yapılacak düzenlemelere uyacak ve gerekli tedbirleri alacak.

Böylece artık kullanıcıların değişen şartlara ve durumlara göre en kısa sürede korunabilmesinin önü açılacak.
Dezenformasyonla mücadele yasalaştı: 40 maddelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
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