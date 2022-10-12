Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti'nin hukukçu kurmayları, başörtüsü ile ilgili yapılacak anayasa değişikliğine son rötuşları atmak için dün de bir toplantı yaptı.Toplantıda öncelikli olarak son bir haftadır yapılan çalışmalar gözden geçirildi.AK Parti daha önce Anayasa'nın çalışma hayatı, temel hak ve özgürlükler, kamu görevi gibi 5 maddesinde değişiklik yapılmasını planlamıştı.Ancak son gelinen noktada madde sayısı 3'e indi. Bunlardan ikisi başörtüsü ile ilgili.Başörtüsü için Anayasa'nın "kanun önünde eşitlik" başlıklı 10 ile "din ve vicdan hürriyeti" başlıklı 24'üncü maddelerinde değişiklik yapılması gündeme geldi.24'üncü maddeye "Dini inancı gereğince kimsenin kılık kıyafetine tehdit konulamayacağı" yönünde bir fıkra eklenmesi üzerinde duruluyor.Asker, polis ve hakim-savcı gibi üniformanın mecburi olduğu mesleklerde başörtüsünün nasıl olacağına ilişkin de bir hüküm konulması düşünülüyor.AK Parti ailenin korunmasına ilişkin maddenin hazırlıklarını da tamamladı. Eş yerine "kadın-erkek" tanımı yapılacak. Madde değişikliğinin pakette yer alıp almayacağına ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan karar verecek. Çünkü AK Parti, CHP'nin aile ile ilgili maddeyi bahane göstererek, Anayasa değişikliğinden kaçabileceğini düşünüyor. CHP'nin anayasa değişikliğini desteklemesinden kaçmasının önünü kesmek için teklifte aile ile ilgili düzenlemenin yer almayabileceği belirtiliyor.