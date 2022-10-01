MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef'te bugün yarışmacılar Darülaceze'de özel misafirlere yemek hazırladı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar son takım oyunu için kıyasıya bir mücadele girişti. Programı yakından takip eden izleyiciler, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 30 Eylül 2022 MasterChef hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu?" sorularına yanıt aradı. İşte MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları...

MasterChef'te takım oyunu nefesleri kesmeye devam ediyor. Takımların belli olmasının ardından, kırmızı takım seride 2-0 öne geçerken, son takım oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 30 Eylül 2022 MasterChef hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef son dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam son kez karşı karşıya geldi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın son takım oyununun galibi kırmızı takım oldu.MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİM OLDU?Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Tolga dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi Tolga 5. eleme adayı olarak Şule'yi seçti. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Tayfun oldu.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Çağatay (Kaptan)BüşraTayfunKaanGörkemAtikeTolgaŞuleFatma NurAyaz (Kaptan)GamzeMetinBurak KayaSerpilayYağızKıvançBarışBurak