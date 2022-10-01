Başkan Erdoğan TBMM'de! 6. Yasama yılı başlıyor...

Seçimlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi yoğun olacak.TBMM'deki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını yapacak. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek.TBMM'de gerçekleştirilecek görüşmelerde birçok madde görüşülecek. Milyonları ilgilendiren haberlerin Meclis'ten beklendiği bu hafta EYT, kur koruma, fatura destekleri için tarihler ve miktarlar belli olacak.Başkan Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapacak. TBMM'nin açılışı dolayısıyla Genel Kurul'un ardından tören alanında resepsiyon düzenlenecek.İLK SIRADA DEZENFORMASYONLA MÜCADELE VARTBMM'nin yeni yasama yılında ilk olarak kamuoyunda 'dezenformasyonla mücadele yasası' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırılacak. Ayrıca ilk hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçimi yapılacak.AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan 'torba kanun' teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak.SON DAKİKA | EYT GELİYOR; YIL BİTMEDEN TAMAMLANMIŞ OLACAKEYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'ten itibaren hayata geçecek.KYK BORÇLARININ FAİZLERİNİN SİLİNMESİKredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenleme bunlardan biri olacak. Düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.YEŞİL PASAPORTSon 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 2 yetkilisine yeşil pasaport verilecek.GÜNEŞ ENERJİSİKonutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin vergiden istisna olan 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar çıkacak.BORÇLARIN SİLİNMESİ15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacaklar tasfiye edilecek, bu rakam kurumların vergilerinden indirilecek.BERTARAF EDİLECEKVarlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmını istisna edilecek, yaklaşık 1 milyon kişinin bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından dolayı sıkıntıları bertaraf edilmiş olacak.