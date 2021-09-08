Yunan Medyasında SİHA Paniği!

Türkiye son zamanlarda savunma sanayiinde attığı güçlü adımlarla dosta güven düşmana korku salıyor. SİHA'larımız son olarak Yunan medyasının gündemindeydi. Yunan medyası, Türk SİHA'sının Doğu Ege'de Yunanistan'a ait bir savaş helikopterini düşürmeye çalıştığını iddia etti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'larla Türkiye, hava savunmada dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi.



Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu başarısı ise Yunanistan'a panik yaşatmaya devam ediyor.



TİR TİR TİTRİYORLAR



Son olarak Yunan basınında Türk İHA'ları ile Yunan helikopteri arasında yaşanan bir olayın iddiası ortaya atıldı. Türk İHA'larının faaliyetlerini düşmanca olarak yorumlayan bir Yunan televizyonu Doğu Ege'de bir Türk İHA'sının Yunan helikopterini düşürmeye çalıştığını anlattı.



