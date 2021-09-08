KYK yurtlarında giriş çıkış saati kaç? KYK Yurtları Ne Zaman Açılacak? Odalar kaç kişilik?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının 6 Eylül'de başladığını duyurdu. Başvuruların başladığı haberinin yayılmasının ardından KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler ‘KYK yurtlarında giriş çıkış saati kaç?’ ve ‘KYK yurt odaları kaç kişilik?’ sorularının cevabını araştırıyor. İşte üniversite eğitimi süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı yurtlarda konaklamak isteyen öğrenciler için KYK yurtları hakkında tüm bilgiler…





KYK Yurtları Ne Zaman Açılacak?



KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI!



KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?



KYK YURTLARINDA GİRİŞ ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının 6 Eylül'de başladığını açıkladı. Mehmet Kasapoğlu’ndan gelen açıklama sonrasında milyonlarca öğrenci KYK yurt başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Peki, yüz yüze eğitim süresince milyonlarca öğrencinin konaklama ihtiyacını gerçekleştireceği KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte KYK yurtlarının ne zaman açılacağı hakkında açıklamalar.Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun açıklamalarına göre KYK yurt başvuruları 6-12 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kalacağı yurdun kesinlik kazanmasıyla birlikte yurtlara giriş gerçekleştirebilecek. Peki,KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ee-Devlet şifresi olmayan adaylar kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almalı ve sonrasında E-DEVLET sistemine giriş yaparak başvurusunu tamamlamalıdır. Diğer türlü yapılan herhangi bir başvuru kabul edilmemektedir.Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altında yer alan "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri doldurarak KYK yurt başvuru işlemlerini tamamlamalıdır.a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir. Peki,Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun gerçekleştirdiği açıklamaya göre KYK yurt başvuruları 12 Eylül 2021 tarihinden sonra başlayacak.1. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ : 230DEPOZİTO ÜCRETİ: 3142. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 250DEPOZİTO ÜCRETİ: 3423.TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 290DEPOZİTO ÜCRETİ: 3424.TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 325DEPOZİTO ÜCRETİ: 4445.TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 360DEPOZİTO ÜCRETİ: 4926 TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 390DEPOZİTO ÜCRETİ: 533KYK yurtlarında giriş çıkış saatleri sabah 05:00 akşam 00.00 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler bu saat aralığında KYK yurduna giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.ve daha fazlası Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu şekilde cevaplandırılmıştır.