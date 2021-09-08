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Afganistan Sokaklarında Kaos! Kan Donduran Görüntüler... Havaya Rastgele Ateş Açtılar...

Afganistan Sokaklarında Kaos! Kan Donduran Görüntüler... Havaya Rastgele Ateş Açtılar...

20 yıl sonra gücü yeniden ele geçiren Taliban ise şiddet haberlerine konu olmaya devam ediyor. Afganistan sokaklarında yaşanan kaos dünyanın gündeminde. Ülke genelinde Taliban karşıtı protesto gösterileri sürerken, gelen görüntüler sosyal medyada olay oldu. İşte ülkeden gelen sıcak görüntüler ve çarpıcı son dakika bilgileri..

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:23
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:02
Afganistan Sokaklarında Kaos! Kan Donduran Görüntüler... Havaya Rastgele Ateş Açtılar...

Afgan bir kadının Taliban militanlarından gizleyerek çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde Taliban militanlarının otomatik silahlar ile rastgele ateş açtığı görülürken, bu esnada onlarca kişinin hayatta kalmak kaçtığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde bir Taliban militanının gösterici bir kadına vurduğu anlar da yer aldı. Taliban militanlarının kamyonlar ile bölgeye gelmesinden hemen önce ise göstericilerin 'yaşasın direniş' diye slogan attıkları duyuluyor.

Göstericiler ayrıca Pençşir Vadisi'nin direnen grupların elinden Taliban'a geçmesi için insansız hava araçlarıyla (İHA) destek vermekle suçladıkları Pakistan karşıtı sloganlar attı.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.




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