Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.
BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." bilgisine yer verildi.