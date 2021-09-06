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2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:02
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:05
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." bilgisine yer verildi.


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