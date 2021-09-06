Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.



BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." bilgisine yer verildi.