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29 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Cinayet Süsü, Yalancı, Masterchef Türkiye

29 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Cinayet Süsü, Yalancı, Masterchef Türkiye

29 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı! Birbirinden eğlenceli dizilerin ekrana geldiği 29 Eylül Çarşamba günü Türk televizyon kanallarında Evlilik Hakkında Her Şey, Cinayet Süsü, Masterchef Türkiye programları yayınlandı. Dün akşam yayınlanan yarışma programları ve dizilerin yeni bölümlerinin tamamlanmasının ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak reyting birincisi programlar listesi belirlendi. Peki 29 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi hangi dizi oldu? 29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:08
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:40
29 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Cinayet Süsü, Yalancı, Masterchef Türkiye

Her akşam seyircisiyle buluşan reyting rekortmeni onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 29 Eylül Çarşamba akşamı; Evlilik Hakkında Her Şey, Yalancı, Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 29 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi kim oldu? İşte 29 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları

29 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusu cevaplandırıldı. Bu sabah yayınlanan verilere göre 29 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları paylaşıldı! İşte 29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI


1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ATV ANA HABER ATV

6 YARGI (TKR) KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (TKR) FOX

10 OLANLAR OLDU (T.S) STAR TV


AB REYTİNG SONUÇLARI



1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 HAVA DURUMU KANAL D

5 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (TKR) FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 ATV ANA HABER ATV

8 CINAYET SUSU (T.S) ATV

9 OLANLAR OLDU (T.S) STAR TV

10 YARGI (TKR) KANAL D




İşte merakla beklenen 29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları!

Reyting Sonuçları


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