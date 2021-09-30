29 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Cinayet Süsü, Yalancı, Masterchef Türkiye

29 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı! Birbirinden eğlenceli dizilerin ekrana geldiği 29 Eylül Çarşamba günü Türk televizyon kanallarında Evlilik Hakkında Her Şey, Cinayet Süsü, Masterchef Türkiye programları yayınlandı. Dün akşam yayınlanan yarışma programları ve dizilerin yeni bölümlerinin tamamlanmasının ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak reyting birincisi programlar listesi belirlendi. Peki 29 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi hangi dizi oldu? 29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları…
Her akşam seyircisiyle buluşan reyting rekortmeni onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 29 Eylül Çarşamba akşamı; Evlilik Hakkında Her Şey, Yalancı, Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 29 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi kim oldu? İşte 29 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları