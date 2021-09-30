29 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Cinayet Süsü, Yalancı, Masterchef Türkiye

Her akşam seyircisiyle buluşan reyting rekortmeni onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 29 Eylül Çarşamba akşamı; Evlilik Hakkında Her Şey, Yalancı, Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 29 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi kim oldu? İşte 29 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları





29 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



TOTAL REYTİNG SONUÇLARI



AB REYTİNG SONUÇLARI



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği '?' sorusu cevaplandırıldı. Bu sabah yayınlanan verilere göre 29 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları paylaşıldı! İşte1 MASTERCHEF TURKIYE TV82 ESRA EROL'DA ATV3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX5 ATV ANA HABER ATV6 YARGI (TKR) KANAL D7 HAVA DURUMU KANAL D8 SHOW ANA HABER SHOW TV9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (TKR) FOX10 OLANLAR OLDU (T.S) STAR TV1 MASTERCHEF TURKIYE TV82 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV4 HAVA DURUMU KANAL D5 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (TKR) FOX6 ESRA EROL'DA ATV7 ATV ANA HABER ATV8 CINAYET SUSU (T.S) ATV9 OLANLAR OLDU (T.S) STAR TV10 YARGI (TKR) KANAL Dİşte merakla beklenen