Böbrek kumpasına bakanlık el attı: CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa etti

Başkent'te CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nde böbrek skandalı büyüyor. Böbrek skandalı SABAH'ta yayınlandıktan sonra suskunluklarını koruyan Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu böbrek nakledilen Sefa Yörükoğlu'nun akrabası olmadığını ancak Nevşehir Kozaklı ilçesinden hemşehrisi olduğunu doğruladı. Sağlık Bakanlığı da skandalla ilgili inceleme başlattı.



Ankara Yenimahalle Belediyesi'ndeki böbrek skandalı ile ilgili şimdiye kadar suskunluklarını koruyan böbrek skandalında isimleri geçen ve böbrek nakli yapması için şoför Ufuk Coşkun'a baskı yaptıkları ortaya çıkan isimler soruları yanıtladılar. Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, böbrek nakli yapılan Sefa Yörükoğlu'nun akrabası olmadığını ancak Nevşehir Kozaklı ilçesinden hemşehrisi olduğunu ve kendisinden önce işe alındığını açıkladı. Neslihanoğlu şunları kaydetti:







NESLİHANOĞLU: 'HEPSİ SENARYO'



'Sefa Yörükoğlu ile kan bağım varsa istifa ederim. Kendisi Nevşehir Kozaklı ilçemizden, benden önce işe alınmış. İçişleri Bakanlığı iddialarla ilgili soruşturmaya yer olmamasına karar verdi. Benim bildiğim ne doktor var ne de Etik Kurulu'nda tanıdığım var. Burası bir belediye kamu kuruluşu, patlak tekerlekli kamyon, mobbing hepsi senaryo. Ufuk Coşkun bu olayı sosyal medyada dillendirdi kendi isteği ile emekli oldu. Nerede nakil yapıldı bilgim yok. Hiçbir vaatte bulunmadım, niye vaatte daire vereyim, oğlum değil ki nakil yapılan.Evine gitmedik annesi ile görüşmedik. Vekil Faruk Sarıaslan köylüm, Ufuk'a ne mobbing yapıldı ne de vaat, varsa kanıt istifaya hazırım'







YAŞAR: 'BEN BU OLAYLARI NAKİLDEN SONRA DUYDUM'



CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan hakkındaki iddialarla ilgili konuşmak istemezken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Yaşar ne böbrek vereni ne de alanı hayatında görmediğini savunurken, 'Ben kimseye plaket vereceğim demedim, ben bu olayları nakilden sonra duydum' itirafında bulundu. Ufuk Coşkun'dan tehditle böbrek nakli yapılan Sefa Yörükoğlu ise SABAH'ın telefonlarını açmayarak engelledi.



SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI



Mobbing, tehdit ve vaatle kandırılan belediye çalışanından zorla böbreğinin belediye üst yönetiminin bir yakınına nakledilmesi sonrası Ankara'da başlayan hukuk sürecinin ardından Sağlık Bakanlığının'da usulsüzlük iddialarının havada uçuştuğu böbrek nakliyle ilgili Bakanlık yetkilileri SABAH'a 'konu ile ilgili inceleme başlatıldı' bilgisini verdi.



BELEDİYE İŞÇİSİNİN MOBBİNG YOLU İLE BÖBREĞİNİ ALDILAR VAATLERİNİ TUTMADILAR



Ankara Yenimahalle Belediyesi'nde SABAH'ın ortaya çıkarttığı böbrek nakli skandalında Nevşehir CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın ve Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun 'Yeğenimiz' dediği Sefa Yörükoğlu'na(50) böbrek vermek zorunda kalan işçi Ufuk Coşkun'un (56) başına gelmeyen kalmamıştı. İşten atılmakla tehdit edilen mobbinge uğrayan nakil karşılığında sıfır araba, daire ve 200 bin TL vaat edilen Coşkun Sonunda böbreğini vermiş ama sözler tutulmamıştı. Kısa sürede emekli edilen işçi Ufuk Coşkun'da nakil sonrası kalp ve damar sorunları çıkmıştı. Sağlık sorunlarıyla uğraşan ve geçim derdine düşen Coşkun'un Sarıaslan, Neslihanoğlu ve Yörükoğlu'nu 'Tehdit, Organ ve Doku Ticareti'yle suçladığı şikayet dosyası için de yargı yolu açılmıştı.



Coşkun, böbreğini verdiği Yörükoğlu, başkan yardımcısı Neslihanoğlu, milletvekili Sarıaslan ve onay imzası veren Park bahçelerde çalışan şoförler hakkında 'Tehdit, Organ ve Doku Ticareti' suçlarını işledikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, Başsavcılık, Coşkun'un yaptığı şikayetle ilgili 2019'da 'Kovuşturmaya yer olmadığına' kararı vermiş ancak bu kararı, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 2020'de kaldırmış ve yargı yolu açılmıştı.



Ankara Şehir Hastanesi'nden 'Organ Nakli Merkezi' sorumlusu Prof. Dr. Fatih Dede, böbrek nakliyle ilgili yasal süreci SABAH'a anlattı: 25 bin nakil bekleyen hasta var. 70 bin civarinda böbrek hastası var. Nakil yapılırken eşi, kardeşi, çocukları, annesi, babası yani 1.dereceden 4. dereceye kadar öncelikli olmasına ve öncelikle eşi varsa yoksa ailesinin rızasının olmasına dikkat ediliyor. Gönüllü bağışı var etik kurulu onayı ile ama hiçbir çıkar ilişkisininin olmaması lazım. Canlı organ naklinde hasta böbreği verdikten sonra sağlık problemi olup olmamasına bakıyoruz hastaya uygun olacağına kanaat verdikten sonra nakli gerçekleştiriyoruz.









BÖBREK NAKLİ SKANDALINDA ŞOK İSTİFA



Ankara Yenimahalle Belediyesi'ndeki baskı ve tehditle bir işçinin böbreğinin Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun 'Yeğenimiz' diye tanıttığı başka bir işçiye nakledilmesi skandalının ardından Belediye Meclisi'nden 'şok' bir istifa haberi geldi. 'Belediye başkan yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Fethi Yaşar'dan habersiz hiçbir şey yapamaz' diyen CHP Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Vehbi Yaşar zehir zemberek bir açıklamayla partisinden istifa etti.



SABAH'ın haberleri üzerine istifa kararı verdiğini söyleyen ve vicdanının sesini dinleyen Yaşar açıklamasında böbrek nakli skandalından başkan Fethi Yaşar'ın habersiz olmasının düşünülemeyeceğini belirterek 'Başkan yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu başkan Fethi Yaşar'dan habersiz hiçbir şey yapamaz' vurgusu yaptı. Yaşar istifa mektubunda CHP'li belediye yönetimine şu suçlamaları yöneltti:



YENİMAHALLE'DE TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR A.Ş YÖNETİMİ MEVCUTTUR'



Değerli dostlar; Dik ve onurlu bir şekilde yaklaşık 2,5 senedir birlikteyiz arkadaşlar. Bu sürede hiçbir zaman alavere dalavere ve entrikalar da bulunmadım bulunmam da... Hiçbir olumsuz hamle içinde olmadım. Tüm uyarılarıma rağmen, bireysel hamlelerime rağmen üvey evlat muamelesi gördüğüm aşikardır. Millet İttifakı Yenimahalle'de belediye yetkilileri tarafından yara almıştır ve rencide edilmiştir. Tam teşekküllü bir A.Ş. yönetimi mevcuttur. Ben Fethi Yaşar ismine laf söylemedim, söylemem de... Söyleyenlerle biz küsüz siz barışıksınız.Pasif bir kukla meclis üyesi olmak istemem. Biat kültürü, taklacılık ve liyakatsizlik benim siyasetimde yoktur. Başkanlık sistemine karşı olup aynı zamanda egalize olunmaz.Saygı gördüğüm makama saygıda kusur etmem. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gaflet ve dalalet içinde olmamalarını dilerim, belki bu vesileyle kendilerine gelirler ve ayılırlar. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizden helallik istiyorum ve gün ve an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.Sevgi ve sağlıklı kalınız.