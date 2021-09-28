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Bakan Akar'dan İdlib'deki hava saldırılarıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan İdlib'deki hava saldırılarıyla ilgili açıklama

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(İdlib'deki hava saldırıları) Biz Rusya ile yapılan anlaşmadaki esaslara uyuyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz. (İdlib) Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline dönülmesidir."

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 12:06
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 12:20
Bakan Akar'dan İdlib'deki hava saldırılarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: '(İdlib'deki hava saldırıları) Biz Rusya ile yapılan anlaşmadaki esaslara uyuyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline dönülmesidir.'

(Irak devletiyle PKK'ya ortak operasyon) Beraber ne yapabiliriz, ortak merkez kurulması dahil bunları görüşüyoruz.

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