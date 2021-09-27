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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ekim'e kadarki hava durumu tahmin ve sıcaklık raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul'da çarşamba gününden itibaren 4 gün süreyle sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 5 derece düşmesi bekleniyor. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:59
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:06
Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı rapora göre; İstanbul'da bugün 25 derece olan gündüz sıcaklığının 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gece hava sıcaklığı ise 15 derecelere kadar inecek. Nem oranındaki düşüş de dikkat çekerken çarşamba gününden itibaren yağışlar başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek. Ekim ayının ilk gününde rüzgâr kendisini gösterecek.



İstanbul'a ilişkin 4 günlük hava tahminleri şöyle:

28 Eylül: İstanbul'da yarın (salı günü) yağmur beklenmezken gündüz sıcaklık 23 derece, gece sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 51-83 arasında. Rüzgârın saatte 25 km hızda esmesi bekleniyor.

29 Eylül: İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağmur başlayacak. Sıcaklık 16-21 derece arasında olurken nem oranında hafif bir yükseliş bekleniliyor. Rüzgârın saatte 31 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

30 Eylül: İstanbul'da perşembe günü sağanak yağmur etkisini göstermeye devam edecek. Sıcaklık en yüksek 21 derece, en düşük 16 derece. Nem oranı yüzde 55-77 arasında. Rüzgârın saatte 32 km hızda esmesi bekleniyor.



1 Ekim: Ekim ayının ilk gününde de sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 derece, gece sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 64-78 arasında. Rüzgârın saatte 35 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.


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