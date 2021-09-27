ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES Sonuçları Açıklanma Tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından gerçekleştirilen açıklama sonrasında gözler sınav sonucuna çevrildi. 19 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen ALES/2 sınavının sonucunun ne zaman açıklanacağı belli oldu! Peki, öğrencilerin heyecanla beklediği ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranı..





ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?



SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?



19 Eylül 2021 tarihinde Türkiye'nin pek çok yerinde gerçekleştirilen ALES/2 sınavının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonuçlarının 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacağı açıklandı. ALES/2 sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgeleri ise adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sayfa üzerinden ALES/2 sınav sonuçlarına sahip olabilecektir.ALES sınavına hem Türk hem de yabancı öğrencilerin katılım sağlıyor olması sebebiyle sonuç bilgileri Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecektir. ALES puanlarının yanı sıra sistemde puana göre başarı sıralamasına da yer verilecektir. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu, sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu kontrol edebilmek adına ‘Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi' işlemini aktif hale getirmiştir. Sınav sonuç belgelerinin alt kısmında yer alan ve bireysel olarak düzenlenen ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu' belgenin gerçek olup olmadığını belirtmektedir.Her yıl üç kez düzenlenen Akademin Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuncusu olan ALES/3 başvuruları bu yıl 6-14 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav tarihi henüz netlik kazanmamış olsa da öğrencilerden gelen ‘' sorusu ÖSYM tarafından cevaplandırıldı.Yılın son ALES sınavı olan ALES/3 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. 21 Kasım'da gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçları ise 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.Çoktan seçmeli soruların sorulduğu ALES sınavı sonrasında cevap kağıtları optik okuyucu ile değerlendirilecek. Bilgisayar ortamında değerlendirilen sınavda her testteki sorulara verilen doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak. Toplama işleminin gerçekleştirilmesinin ardından doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak ve ham puanlar elde edilecek.Her test için tüm adayların ham puanlarının ortalama ve standart sapması hesaplanacak. Hesaplama işleminin gerçekleşmesinin ardından puanlar standart puanlara çevrilecektir.Bu şekilde her aday için sayısal ve sözel puanlar ortaya çıkarılarak 3 farklı puanlama yapılacaktır. Sözel, sayısal, eşit ağırlık üzerinden belirlenen puanlarla ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.? sorusu ÖSYM tarafından resmi olarak bu şekilde açıklanmıştır.