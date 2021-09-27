2021-2022 Eğitim öğretim döneminde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde eğitim görmeye devam etmek isteyenlerin kayıt yenileme işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin yeni eğitim öğretimde de eğitimlerine devam edebilmeleri için gerçekleştirmesi gereken kayıt yenileme sürecinin başladığı açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinden gelen resmi açıklamanın ardından gözler ‘2021 AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?' sorusuna çevrildi. Peki, 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme hangi bankadan yapılıyor?





2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?



AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



AÖF KAYIT YENİLEME DÖNEM ÖĞRENİM ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?

AÖF ŞİFRESİ NASIL ALINIR?



AÖF KAYIT YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?



Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Ön Lisans Programları



Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Lisans Programları Nelerdir?



Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi gerçekleştirdiği açıklama ile kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Anadolu üniversitesinden gelen açıklama sonrasında pek çok öğrenci ‘2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde eğitimine devam etmek isteyen adaylar tüm işlemlerini Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim web sitesi üzerinden gerçekleştirecekler. İlk olarak banka aracılığıyla harç ücreti yatırılacak ardından ders seçim işlemi gerçekleştirilecektir. Kayıt yeniletecek öğrenciler için otomatik ders seçimi yapılmayacağı için öğrenciler sistem üzerinden 45 AKTS'yi geçmeyecek şekilde ders seçimlerini yapacaklar. Peki,kayıt yenileyecek öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre tüm bölümlerin harç ücreti birbirinden farklılık gösteriyor. Bu nedenle öğrenciler, öğrenci sistemlerine girerek bölümleri için atanmış olan harç ücretlerini görüntüleyebilirler.ders seçim sayfası üzerinden öğrencilere bildirilecek. Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü sayfasında 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı hakkında bilgiler yer alıyor. Öğrenciler bu sayfa üzerinden ödenmesi gereken harç miktarına erişim sağlayacaklar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Ekim 2021 tarihine kadar kredi kartı, internet, ATM ve mobil bankacılık üzerinden ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri kabul edilmeyecek. Peki,AÖF şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki adımları takip ederek AÖF şifrenizi yenileyebilirsiniz.• AOSDESTEK iletişim ve çözüm masasını arayarak ( 0 850 200 46 10) ya da fakültede kayıtlı olan herhangi bir numarayı arayarak,• En yakın AÖF bürosuna giderek,• www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısı üzerinden yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.27 Eylül 2021 tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme süresi 8 Ekim 2021 tarihinde saat 22.00'de son bulacak.Acil Durum ve Afet YönetimiAdaletAşçılıkBankacılık ve SigortacılıkBilgisayar ProgramcılığıBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıCoğrafi Bilgi SistemleriÇağrı Merkezi HizmetleriDış TicaretEmlak YönetimiEngelli Bakımı ve RehabilitasyonEv İdaresiFotoğrafçılık ve KameramanlıkHalkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)İlahiyatİnsan Kaynakları Yönetimiİş Sağlığı ve Güvenliğiİşletme YönetimiKültürel Miras ve TurizmLaborant ve Veteriner SağlıkLojistikMarka İletişimiMedya ve İletişimMenkul Kıymetler ve Sermaye PiyasasıMuhasebe ve Vergi UygulamalarıÖzel Güvenlik ve KorumaPerakende Satış ve Mağaza YönetimiRadyo ve Televizyon ProgramcılığıSağlık Kurumları İşletmeciliğiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSosyal HizmetlerSosyal Medya YöneticiliğiSpor YönetimiTarım TeknolojisiTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTurizm ve Otel İşletmeciliğiTurizm ve Seyahat HizmetleriWeb Tasarımı ve KodlamaYaşlı BakımıYerel YönetimlerFelsefeGörsel İletişim TasarımıHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkSağlık YönetimiSosyolojiTarihTürk Dili ve EdebiyatıYönetim Bilişim SistemleriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisatİktisat (İngilizce)MaliyeSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerGüz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri : 27 Eylül 2021-07 Ocak 2022 (15 Hafta)yapılan resmi açıklamaya göre bu şekilde gerçekleştirilecek.