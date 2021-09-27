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2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme hangi bankadan yapılıyor?

2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme hangi bankadan yapılıyor?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi için kayıt yenileme işlemleri başladı. 27 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlayan kayıt yenileme süreciyle birlikte ‘2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, 2021 AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme hangi bankadan yapılacak?

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:29
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:09
2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme hangi bankadan yapılıyor?

2021-2022 Eğitim öğretim döneminde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde eğitim görmeye devam etmek isteyenlerin kayıt yenileme işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin yeni eğitim öğretimde de eğitimlerine devam edebilmeleri için gerçekleştirmesi gereken kayıt yenileme sürecinin başladığı açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinden gelen resmi açıklamanın ardından gözler ‘2021 AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?' sorusuna çevrildi. Peki, 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme hangi bankadan yapılıyor?

2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?


Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi gerçekleştirdiği açıklama ile kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Anadolu üniversitesinden gelen açıklama sonrasında pek çok öğrenci ‘2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde eğitimine devam etmek isteyen adaylar tüm işlemlerini Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim web sitesi üzerinden gerçekleştirecekler. İlk olarak banka aracılığıyla harç ücreti yatırılacak ardından ders seçim işlemi gerçekleştirilecektir. Kayıt yeniletecek öğrenciler için otomatik ders seçimi yapılmayacağı için öğrenciler sistem üzerinden 45 AKTS'yi geçmeyecek şekilde ders seçimlerini yapacaklar. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?


AÖF kayıt yenileme ücreti kayıt yenileyecek öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre tüm bölümlerin harç ücreti birbirinden farklılık gösteriyor. Bu nedenle öğrenciler, öğrenci sistemlerine girerek bölümleri için atanmış olan harç ücretlerini görüntüleyebilirler.

AÖF KAYIT YENİLEME DÖNEM ÖĞRENİM ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?


AÖF kayıt yenileme ücreti ders seçim sayfası üzerinden öğrencilere bildirilecek. Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü sayfasında 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı hakkında bilgiler yer alıyor. Öğrenciler bu sayfa üzerinden ödenmesi gereken harç miktarına erişim sağlayacaklar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Ekim 2021 tarihine kadar kredi kartı, internet, ATM ve mobil bankacılık üzerinden ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri kabul edilmeyecek. Peki, AÖF şifresi nasıl alınır?

AÖF ŞİFRESİ NASIL ALINIR?


AÖF şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki adımları takip ederek AÖF şifrenizi yenileyebilirsiniz.

• AOSDESTEK iletişim ve çözüm masasını arayarak ( 0 850 200 46 10) ya da fakültede kayıtlı olan herhangi bir numarayı arayarak,

• En yakın AÖF bürosuna giderek,

•  www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısı üzerinden yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.



AÖF KAYIT YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?


27 Eylül 2021 tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme süresi 8 Ekim 2021 tarihinde saat 22.00'de son bulacak.

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Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri : 27 Eylül 2021-07 Ocak 2022 (15 Hafta)

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri yapılan resmi açıklamaya göre bu şekilde gerçekleştirilecek.

Aöf Kayıt Yenileme


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