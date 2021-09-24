'Elimde Kılıçdaroğlu'nun dosyası var!' diyen Mine Kırıkkanat bir bomba daha patlattı

Katıldığı canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba bir açıklamada bulunan Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, CHP ile ilgili yeni bir bomba daha patlattı.



Dün katıldığı yayında "Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size benim başım derde girer. Başım yansın istemem. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var. Dosya yandaş basının elinde bende de var ama normal olarak yandaş basın çıkaracak. Bende de var ama açıklamam, yandaş basın bunu kullanmıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir anamuhalefet partisi bulamaz, CHP'den daha iyi bir suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulumaz." diyen Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yeni bir iddiada daha bulundu.



Bir bomba daha patlattı

Sosyal medya platformu Twiiter üzerinden bugün bir paylaşım yapan Mine Kırıkkanat'ın ifadeleri gündemde ikinci bomba etkisi yaptı.



"CHP’nin kırmızı çizgisini açıklıyorum: Partiye yeni üye alınmaz, olunmaz! Baskı yapılırsa başvuru doldurulur, ama işleme konulmaz. Bir düşünün, neden acaba, acaba?" ifadelerini kullanan Kırıkkanat, CHP'de bir tekelleşmenin varlığını ortaya koydu.





Bir kez daha gün yüzüne çıktı

CHP'den istifa eden isimlerin de açıklamalarıyla ortaya koyduğu partideki "tek adam" rejimine karşı çıkacak aykırı seslerinin önünün kesilmeye çalışıldığı, Kırıkkanat'ın bu paylaşımıyla bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.



