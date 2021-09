Kılıçdaroğlu'nun İpi Çekiliyor! CHP Yandaşı Hedef Mi Şaşırtıyor?

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi henüz adayını belirleyemeyen muhalefette kartlar yeniden dağıtılıyor.Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında başlayan adaylık çekişmesi sonrası CHP içindeki derin kanatdüğmeye bastı. Deniz Baykal'ı FETÖ ile beraber götüren CHP'deki derin yapılanma, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirmek için hazırlığa başladı. CHP yandaşı Mine Kırıkkanat, katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu ve ekibi ile ilgili çok sansasyonel

bir dosya olduğunu açıladı.Her fırsatta erken seçim çağrısında bulunmasına rağmen henüz bir aday çıkaramayan CHP'de taşlar yerinden oynuyor.



Aday olmak için can atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini koyan CHP içerisindeki yapılanma, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirmek için düğmeye bastı.



KASETLE GELEN KASETLE Mİ GİDECEK?

Deniz Baykal'ı FETÖ ile beraber götüren CHP içerisindeki derin kanat, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yeni bir oyun sahnelemeye hazırlanıyor. Katıldığı bir canlı yayında durumun sinyalini veren CHP yandaşı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok sansasyonel bir dosyanın hazırlandığını açıkladı. "Dosya yandaş medyanın elinde" diyerek adres şaşırtan Kırıkkanat, CHP içerisindeki operasyon hazırlığının adeta sinyalini verdi.



"KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ HAKKINDA ÇOK CAN ALICI BİR DOSYA VAR"

Kırıkkanat, "Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size benim başım derde girer. Başım yansın istemem. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var. Dosya yandaş basının elinde bende de var ama normal olarak yandaş basın çıkaracak. Bende de var ama açıklamam, yandaş basın bunu kullanmıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir anamuhalefet partisi bulamaz, CHP'den daha iyi bir suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulumaz." ifadelerini

kullandı.



İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YOL AÇMA HAZIRLIĞI

CHP içerisindeki operasyon hazırlığının geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylıkla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası gelmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı adaylığına hevesli olduğunu gizlememesinin yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "Belediye başkanlığı görevlerine devam etsinler" yorumunda bulunmuştu.