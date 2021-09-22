USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,13 - 10,15
Ana Sayfa.
Genel
Şaşkına Çeviren Olay! Rehin Aldı!

Şaşkına Çeviren Olay! Rehin Aldı!

Vahşi maymun çetelerinin Malezya'da kedileri ve köpekleri kaçırdığı ve yiyecek için "rehin tuttuğu" bildiriliyor. İnsanların evcil hayvanlarının evlerden kaybolduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen yetkililer güvenlik önlemleri almaya başladı. Bir maymunun 3 gün boyunca bir köpeği 'rehin' alması ise sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu hayvan, günlerce yavru bir köpeği kucağında taşıyarak evlerin çatıları üzerinde dolaştı.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:06
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:28
Şaşkına Çeviren Olay! Rehin Aldı!

Saru adındaki yavru köpek iddialara göre maymun tarafından rehin alındı. Malezya'nın Taman Lestari Putra kentinde önce köpeği bir elektrik direğine çıkaran maymun daha sonra bir evin çatısına taşıdı.

Birkaç gün boyunca sosyal medyada yayılan bu görüntü sonrası bölgede yaşayan sakinler, evlerinden yiyecek ve içeceklerinin aynı zamanda evcil hayvanlarının da çalındığını bildirdiler.
Evlerden aniden kaybolduğu bildirilen kedi ve köpeklerin yakın zamanda ortadan kaybolmasından şimdi maymunlar sorumlu tutuluyor. Bazı sakinler, maymunların saldırganlığından şikayet ederek onların vurulmasını talep ediyor.

KÖPEĞİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI
Öte yandan yetkililer birkaç kez köpeği kurtarma girişiminde bulunsa da maymunun hareket hızına yetişemedi. Çeşitli yiyecekler verilse de köpeği sıkıca kavrayan maymun, kucağındaki köpekle kaçmayı başardı.

Üçüncü gün sonunda ise köpekle çimenlere inen maymunun etrafı sarılarak etkisiz hale getirildi. Hemen veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı. Ciddi bir yarası olmadığı gözlemlenen köpeğin beslenememekten ötürü zayıfladığı, halsiz ve bitkin olduğu rapor edildi.

HER YIL BİNLERCE MAYMUNDAN ŞİKAYET GELİYOR
Malezya hükümeti, her yıl ülke çapında maymunlar hakkında halktan ortalama 3.800 şikayet alıyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı